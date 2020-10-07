iPhone 12 tanıtımı için tarih verildi! iPhone 12 Pro – Pro Max fiyatı ne kadar olacak?

iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak? Apple yeni etkinlik tarihini duyurdu ve iPhone 12 beklentisi arttı. Etkinlikte iPhone 12 tanıtımı yapılması bekleniyor. Teknoloji meraklıları Apple tarafından yapılacak yeni ürün tanıtımlarını merakla bekliyor. Üzerinde uzun süredir spekülasyon yapılan yeni telefon modeli iPhone 12 için geri sayım başladı. iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Etkinliğin sosyal medya kanallarında paylaşılan davetiyesinde "Hi, Speed." İfadesi yer alması iPhone 12'ler hakkında bazı ipuçlarını getirdi

APPLE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

iPhone 12 tanıtım etkinliği önümüzdeki hafta 13 Ekim tarihinde ve Türkiye saatiyle 20.00'da canlı olarak sosyal medya ve Youtube kanallarından yayınlanacak.