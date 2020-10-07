iPhone 12 tanıtımı için tarih verildi! iPhone 12 Pro – Pro Max fiyatı ne kadar olacak?

iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak? Apple yeni etkinlik tarihini duyurdu ve iPhone 12 beklentisi arttı. Etkinlikte iPhone 12 tanıtımı yapılması bekleniyor. Teknoloji meraklıları Apple tarafından yapılacak yeni ürün tanıtımlarını merakla bekliyor. Üzerinde uzun süredir spekülasyon yapılan yeni telefon modeli iPhone 12 için geri sayım başladı. iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Etkinliğin sosyal medya kanallarında paylaşılan davetiyesinde "Hi, Speed." İfadesi yer alması iPhone 12'ler hakkında bazı ipuçlarını getirdi
APPLE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?
iPhone 12 tanıtım etkinliği önümüzdeki hafta 13 Ekim tarihinde ve Türkiye saatiyle 20.00'da canlı olarak sosyal medya ve Youtube kanallarından yayınlanacak.
5G İDDİASI
Etkinliğin sosyal medya kanallarında paylaşılan davetiyesinde "Hi, Speed." İfadesi yer alması iPhone 12'ler hakkında bazı ipuçlarını getirdi. "Merhaba, hız" şeklinde çevrildiğinde yeni iPhone 12'lerin 5G teknolojisiyle geleceği yönünde iddialar kuvvetlendi.
İPHONE 12 FİYATI NE KADAR?
Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre Apple'ın 4 yeni iPhone modeli tanıtacağını biliyoruz. iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max.
Apple geçtiğimiz yıllarda 3 yeni iPhone modeli ile kullanıcıların karşısına çıkıyordu. Bu yıl ise seriye 5.4 inçlik iPhone Mini de dahil olacak.
Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına artık sayılı günler kaldı. Nitekim yeni iPhone'lar ile ilgili detaylar da netleşiyor. Son sızdırılan raporlara göre iPhone 12'nin başlangıç fiyatı 649 dolar olacak. Yani iPhone 12 Mini fiyatının 649 dolar olacağını söyleyebiliriz. En pahalı model ise 1099 dolarlık etiketle iPhone 12 Pro Max olacak.
iPhone 12 Türkiye fiyatının 8000 TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Fiyatlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.