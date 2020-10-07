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    • 24.11.2020 15:02
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    İhtiyaç sahibi olan ailelere çeşitli yardımlar devlet tarafından verilmektedir! İşte başvuru şartları ve yeri

    Ekonomik anlamda yetersiz olan ailelere devletten yeni destek paketleri geldi. PTT aracılığı ile yardımlar alınabilecek ve bu yardımlar lar genel müdürlüğü tarafından yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli şartları taşımaları ve gerekli başvuruları yapmaları durumunda belirli periyotlarda sosyal yardım ödemesi yapılıyor.

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    İhtiyaç sahiplerine veriliyor! Anında PTT’den parayı çekebilirsiniz!

    İhtiyaç sahibi olan ailelere çeşitli yardımlar devlet tarafından verilmektedir. Bu anlamda aileye mensup tüm vatandaşlara kişi başı yardımlar yapılacak. Vatandaşların bu desteklerden faydalanabilmeleri için yapmaları gereken tek şey başvuruda bulunmak.

    Muhtaç Ailelere Maddi Destek Yardımı

    Aileye mensup tüm vatandaşlara kişi başı yardımlar yapılacak. Vatandaşların bu desteklerden faydalanabilmeleri için yapmaları gereken tek şey başvuruda bulunmak.

    Devlet İhtiyaç Sahibi Ailelere Artık Elektrik Desteği de Verecek

    Sosyal Yardımlar Genel müdürlüğünün elektrik desteğini almak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken bütün koşulları belirtti.

    Bu destekten yaralanmak isteyen vatandaşlar vâkıfa giderek kayıt olmaları dâhilin de aile içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretten daha azsa, elektrik desteği alma imkânına sahiptirler. Yani destek alabilme imkânına sahip olmak için hane gelir tutarının 701 Liradan daha düşük olması şartı vardır.

    Elektrik Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Yardımdan faydalanmak için vatandaşların yanlarında güncel elektrik faturası tutarı olması gerekmektedir. Başvuru için güncel fatura üzerinden sorgulamalar yapılır ve başvuru onaylanır. Sorgulama sonucunun olumlu olması dahilinde ücret nakit olarak verilmez, fatura tutarlarınızdan düşer.

    Elektrik Faturası Yardımına Kimler Başvuru Yapabilir?

    Vatandaşlar ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu Sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek başvuru talebinde bulunabilirler. Başvuru yapılırken hanede yaşayan bireylerin kimlik fotokopileri ile güncel elektrik faturasının sunulması gerekmektedir. Buna ek olarak, muhtarlıklardan temin edilebilecek olan muhtaçlık belgesi de başvuru sırasında yararlı olacaktır. Kronik olarak hastalığı bulunan vatandaşlar için de 200 Türk Lirası destek yardımı sağlanır.

    KİMLERE GIDA YARDIMI YAPILMAKTADIR?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımlarından olan gıda yardımları kapsamlı bir sosyal yardımdır. İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçları bu sosyal yardım ile giderilmektedir. Özellikle dini bayramlarda yapılan bu sosyal yardımlar ihtiyaç hasıl olması durumunda diğer dönemlerde de yapılmaktadır. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için hane içerisinde kişi başı aylık gelir 701 TL'nin altında olmalıdır.

    YAKACAK YARDIMI NASIL YAPILIR?

    Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yakacak yardımları hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Bu yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak kömür yardımı yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuran vatandaşlar bu sosyal yardımdan yararlanmaktadırlar. Yılda bir defa verilen yakacak yardımını almak isteyenlerin hane içi kişi başı gelirleri aylık 701 TL'den az olmalıdır. Bu yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere asgari 500 kilogram olmak üzere komir yardımı yapılmaktadır.
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    Haberler Ekonomi İhtiyaç sahibi olan ailelere çeşitli yardımlar devlet tarafından verilmektedir! İşte başvuru şartları ve yeri