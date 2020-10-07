Engelliye-yaşlıya ödeme: 1.8 milyar TL hesapta

Ekim ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemeleri hesaplara yatırıldı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1.4 milyon kişinin faydalandığını, bu kapsamda toplam 998.4 milyon lira ödeme yapıldığını ifade etti.
Selçuk, evde bakım hizmeti ödemelerinden de 531 bin engellinin yararlandığını ve 821.4 milyon lira ödemede bulunulduğunu aktardı. Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini anımsatan Selçuk, ödemelerin hayırlı olmasını diledi.