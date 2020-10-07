Engelliye-yaşlıya ödeme: 1.8 milyar TL hesapta





Ekim ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemeleri hesaplara yatırıldı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1.4 milyon kişinin faydalandığını, bu kapsamda toplam 998.4 milyon lira ödeme yapıldığını ifade etti.