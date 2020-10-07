Brent petrol fiyatları yatay seyrediyor

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 951 bin varil artış gösterdi. Piyasa beklentisi, stoklarda 400 bin varil artış olması yönündeydi. Stoklarda yaşanan beklenenin üzerindeki artış da fiyatların aşağı yönlü seyrini destekledi.

Öte yandan, Norveç'te devam eden grevler nedeniyle bazı sahalarda üretimin kesilmesi, Delta tropik fırtınasının Meksika Körfezi'nde deniz üstü petrol platformları bulunan şirketleri tahliyeye zorlaması da fiyatların aşağı yönlü seyrini baskılamaya devam ediyor.

Norveç'te devam eden grevler, Pazartesi günü 6 deniz üstü petrol ve doğal gaz sahasındaki çalışmaların durmasına neden olmuştu. Ülkenin petrol üretiminin yüzde 8 azalmasına neden olan grevlerin, işçilerin maaşları üzerinde bir anlaşma sağlanamaması durumunda 10 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor.