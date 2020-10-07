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    • Ekonomi
    • 07.10.2020 12:45
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    • 07.10.2020 12:45
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    Başkan Erdoğan imzaladı! İl sayısı 24'e yükseldi...

    Cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesi hakkında kararda yeni düzenlemeler yapıldı. kararına göre; program kapsamındaki il sayısı 24'e yükseldi. İşte o iller...

    Başkan Erdoğan imzaladı! İl sayısı 24'e yükseldi

    Cazibe Merkezleri Programı kapsamında desteklenecek yatırımlarının veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon lira olması gerekecek.

    Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Program kapsamındaki illerde, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları, çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekleri kapsayan karar çerçevesinde, 31 Aralık 2021'e kadar yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirilecek.

    Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon lira yatırım tutarını sağlaması gerekecek.

    Destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamayacak.

    Listeye Kilis de eklendi

    Karar göre, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasına de eklendi. Program kapsamındaki 24 ilin listesi şu şekilde sıralandı: "Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van."

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    Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan imzaladı! İl sayısı 24'e yükseldi...