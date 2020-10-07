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    • Ekonomi
    • 07.10.2020 10:25
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    • 07.10.2020 10:25
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    Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam yolda

    Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 22 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

    Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren geçerli

    Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 22 kuruş zam yapılması bekleniyor.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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    Haberler Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam yolda