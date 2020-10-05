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    • Ekonomi
    • 05.10.2020 Gazete
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    Turizmde dev işbirliği

    , ’nın önde gelen turizm şirketlerinden ile işbirliği anlaşması yaptı.

    Turizmde dev işbirliği
    Türk turizminin yükselen yıldızı Kalaycıoğlu, ünlü İspanyol şirket ile işbirliği anlaşması yaptı. İki şirket 20 kişilik ilk turist grubunu geçtiğimiz salı günü 'ye getirdi. Yöneticisi Samet Alıcı; "Radilust Experince CEO'su Radi Yahıa'ya ülkemizin Covid-19 konusunda ne kadar güvenli olduğunu anlattık. Operasyonumuz misafirlerimizi havalimanında karşılayıp ülkelerine geri gönderene kadar devam etti. Misafirlerimizin Covid-19 tedavisi içeren sağlık sigortalarını yaptık. 'da ve Kapadokya turlarımız boyunca araçlarımızı sürekli dezenfekte ettik, anlaştığımız otellerin Covid-19 önlemlerine dikkat ettik" dedi.

    2021 SONUNA KADAR 5 BİN TURİST HEDEFİ
    Türkiye'nin turizm potansiyeline güvendiklerini dile getiren Alıcı, "Başta olmak üzere , Portekiz, Malta, Andorra ve 'dan gruplar getirip ülkemizde ağırlayacağız. İlk yıl 5 bin misafirimizi getireceğiz. Sonraki yıl için hedefimiz ise 20 bin misafir" diye konuştu.



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