Turizmde dev işbirliği

Türk turizminin yükselen yıldızı Kalaycıoğlu, ünlü İspanyol şirket Radilust Experience ile işbirliği anlaşması yaptı. İki şirket 20 kişilik ilk turist grubunu geçtiğimiz salı günü Türkiye'ye getirdi. Kalaycıoğlu Turizm Yöneticisi Samet Alıcı; "Radilust Experince CEO'su Radi Yahıa'ya ülkemizin Covid-19 konusunda ne kadar güvenli olduğunu anlattık. Operasyonumuz misafirlerimizi havalimanında karşılayıp ülkelerine geri gönderene kadar devam etti. Misafirlerimizin Covid-19 tedavisi içeren sağlık sigortalarını yaptık. İstanbul'da ve Kapadokya turlarımız boyunca araçlarımızı sürekli dezenfekte ettik, anlaştığımız otellerin Covid-19 önlemlerine dikkat ettik" dedi.
2021 SONUNA KADAR 5 BİN TURİST HEDEFİ
Türkiye'nin turizm potansiyeline güvendiklerini dile getiren Alıcı, "Başta İspanya olmak üzere Hollanda, Portekiz, Malta, Andorra ve Fransa'dan gruplar getirip ülkemizde ağırlayacağız. İlk yıl 5 bin misafirimizi getireceğiz. Sonraki yıl için hedefimiz ise 20 bin misafir" diye konuştu.
2021 SONUNA KADAR 5 BİN TURİST HEDEFİ
Türkiye'nin turizm potansiyeline güvendiklerini dile getiren Alıcı, "Başta İspanya olmak üzere Hollanda, Portekiz, Malta, Andorra ve Fransa'dan gruplar getirip ülkemizde ağırlayacağız. İlk yıl 5 bin misafirimizi getireceğiz. Sonraki yıl için hedefimiz ise 20 bin misafir" diye konuştu.