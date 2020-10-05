Sonbaharın gelmesiyle birlikte Ekim ayı için sunulan indirimli fırsatları merak edilmeye başlandı. Cep telefonundan ev eşyalarına, mobilyadan kozmetiğe pek çok indirimli ürün satılacak. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler Trendyol ve Hepsi Burada indirimleri ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Trendyol ve Hepsi Burada 6-7-8 Ekim indirimli ürünleri nelerdir? İşte detaylar...
TRENDYOL VE HEPSİ BURADA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Büyük indirim fırsatları yarın itibariyle Trendyol ve Hepsi Burada indirimleri 6 Ekim Salı günü başlayıp 8 Ekim Perşembe günü sona erecek.
HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM OLACAK?
Cep telefonu ve aksesuar
Ev ürünleri
Giyim
Kozmetik
Bilgisayar ve tablet
Gözlük
Ayakkabı
Dekorasyon
Okul ürünleri
Oyuncak
Kitap
Kırtasiye
Moda
Bakım
Bebek ve oyuncak ürünleri
Mobilya
Spor ürünleri
Kitap
Parfüm
Valiz
Otomobil ve motosiklet ürünleri
Saat
İç giyim
Beyaz Eşya
TRENDYOL EKİM FIRSATLARI
Yazdan sonbahara geçerken dolabını, evini, eşyalarını yenilemek isteyenler için 'Trendyol Büyük Ekim Fırsatları' başlıyor.
Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, 6, 7 ve 8 Ekim'de gerçekleşecek kampanyada yüz binlerce ürün yüzde 50'ye varan indirimlerle Trendyol müşterilerini bekliyor.
Türkiye'nin Trendyol'u, müşterilerine hızlı ve güvenli alışveriş deneyimini avantajlı fiyatlarla sunmak üzere gerçekleştirdiği indirim kampanyalarına 'Büyük Ekim' ile devam ediyor.
6, 7 ve 8 Ekim'de özel binlerce marka ve yüz binlerce ürünü kapsayan kampanyada, elektronikten ev eşyasına, süpermarketten anne-bebek ürünlerine, modadan kozmetiğe, kırtasiye ve okul malzemelerine kadar çok özel indirim fırsatları sağlıyor.
'Büyük Ekim' kampanyasında, aksesuarda, ayakkabıda, saat ve gözlükte, mobilyalarda, kozmetikte ve giyimde yüzde 50'ye, elektronikte yüzde 7'ye, oyuncaklarda yüzde 40'a ve süpermarkette yüzde 20'ye varan indirimler sunulacak.