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    • Ekonomi
    • 05.10.2020 23:51
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    • 05.10.2020 23:53
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    ne zaman başlıyor? nelerdir?

    Ekim ayının gelmesiyle birlikte firmaların indirim kampanyaları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İndirim fırsatlarını değerlendirmek isteyenler bu kapsamda ne zaman başlıyor sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. Fırsatlar kapsamında teknolojiden ev ürünlerine, giyimden elektroniğe kadar pek çok indirimli olarak satışa sunulacak. Peki, Trendyol nelerdir? İşte merak edilenler...

    6-7-8 Ekim indirimli ürünleri nelerdir?

    Sonbaharın gelmesiyle birlikte Ekim ayı için sunulan indirimli fırsatları merak edilmeye başlandı. Cep telefonundan ev eşyalarına, mobilyadan kozmetiğe pek çok indirimli ürün satılacak. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler Trendyol ve Hepsi Burada indirimleri ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Trendyol ve Hepsi Burada 6-7-8 Ekim indirimli ürünleri nelerdir? İşte detaylar...

    TRENDYOL VE HEPSİ BURADA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Büyük indirim fırsatları yarın itibariyle Trendyol ve Hepsi Burada indirimleri 6 Ekim Salı günü başlayıp 8 Ekim Perşembe günü sona erecek.

    HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM OLACAK?

    Cep telefonu ve aksesuar
    Ev ürünleri
    Giyim
    Kozmetik

    Bilgisayar ve tablet
    Gözlük
    Ayakkabı
    Dekorasyon
    Okul ürünleri

    Oyuncak
    Kitap
    Kırtasiye
    Moda
    Bakım
    Bebek ve oyuncak ürünleri

    Mobilya
    Spor ürünleri
    Kitap
    Parfüm

    Valiz
    Otomobil ve motosiklet ürünleri
    Saat
    İç giyim
    Beyaz Eşya

    TRENDYOL EKİM FIRSATLARI

    Yazdan sonbahara geçerken dolabını, evini, eşyalarını yenilemek isteyenler için 'Trendyol Büyük Ekim Fırsatları' başlıyor.

    Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, 6, 7 ve 8 Ekim'de gerçekleşecek kampanyada yüz binlerce ürün yüzde 50'ye varan indirimlerle Trendyol müşterilerini bekliyor.

    Türkiye'nin Trendyol'u, müşterilerine hızlı ve güvenli alışveriş deneyimini avantajlı fiyatlarla sunmak üzere gerçekleştirdiği indirim kampanyalarına 'Büyük Ekim' ile devam ediyor.

    6, 7 ve 8 Ekim'de özel binlerce marka ve yüz binlerce ürünü kapsayan kampanyada, elektronikten ev eşyasına, süpermarketten anne-bebek ürünlerine, modadan kozmetiğe, kırtasiye ve okul malzemelerine kadar çok özel indirim fırsatları sağlıyor.

    'Büyük Ekim' kampanyasında, aksesuarda, ayakkabıda, saat ve gözlükte, mobilyalarda, kozmetikte ve giyimde yüzde 50'ye, elektronikte yüzde 7'ye, oyuncaklarda yüzde 40'a ve süpermarkette yüzde 20'ye varan indirimler sunulacak.
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    Haberler Ekonomi Trendyol ve Hepsi Burada indirimleri ne zaman başlıyor? 6-7-8 Ekim indirimli ürünleri nelerdir?