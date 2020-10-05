Sonbaharın gelmesiyle birlikte Ekim ayı için sunulan indirimli fırsatları merak edilmeye başlandı. Cep telefonundan ev eşyalarına, mobilyadan kozmetiğe pek çok indirimli ürün satılacak. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler Trendyol ve Hepsi Burada indirimleri ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Trendyol ve Hepsi Burada 6-7-8 Ekim indirimli ürünleri nelerdir? İşte detaylar...

TRENDYOL VE HEPSİ BURADA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Büyük indirim fırsatları yarın itibariyle Trendyol ve Hepsi Burada indirimleri 6 Ekim Salı günü başlayıp 8 Ekim Perşembe günü sona erecek.