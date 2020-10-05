Avrupa ülkelerinde ekonomik ve sağlık alanında ciddi krizler yaratan koronavirüs AB ülkelerinde bulunan büyük şirketlere istihdam alanında kriz yaşatmaya devam ediyor. Binlerce işçi işinden çıkarılmak zorunda kalındı. Peki hangi Avrupa ülkesinde toplam kaç kişi çıkarıldı? İşte açıklanan resmi verilere göre AB ülkelerindeki markaların işçi çıkarımları...
AB ÜLKELERİNDE YÜZ BİNLERCE İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre üye ülkelerde yaklaşık 281 bin kişi Haziran ayında işini kaybetti. AB'de Nisan ayında 397 bin, Mayıs ayında ise 253 bin kişi işsiz kalmıştı.
Birlik ülkelerinde Mart ayında yüzde 6,4 ile görülen son 12 yılın en düşük işsizlik seviyesi Haziran ayında 7.1'e yükseldi. Bu oran 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde aynı ay içerisinde 7.8 olarak kaydedildi.
Bazı Avrupa ülkeleri geçici izin programları ve maaş destekleriyle ile salgının ekonomiye etkisinden korumaya çalışırken, her AB ülkesi aynı şekilde şanslı değil.
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Türkiye'de ise istihdamın korunması amacıyla işletmelere finans yardımı yapılıyor.
Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önümüzdeki üç yılı kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Büyümeyi ve istihdamı önceleyen programda gelecek dönemle ilgili çalışma hayatını yakından ilgilendiren çok önemli konular yer aldı. Hem kamuda hem özel sektörde esnek ve uzaktan çalışma modelleri ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü vatandaşların istihdamını kolaylaştırıcı programlar dikkat çekiciydi.
AB'de, Covid-19 nedeniyle büyük oranlarda işçi çıkaran şirketlerin güncellenmiş listesini hazırladık:
ALMANYA
*Lufthansa :22 bin işçi
*Turizm firması Tui: 8 bin işçi
*Pandemide 2.9 milyon kişi işsiz kaldı
*12.1 milyon işçi kısa çalışma ödeneğine başvurdu
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
*Brooks Brothers: İflas
*American Airlines:19 bin işçi
*United Airlines:13 bin işçi
* Walt Disney : 28 bin işçi
*İlk 7 haftada 34 milyon kişi işsiz kaldı.
*İlk kez işsizlik maaşına başvuran sayısı 55 milyon kişi oldu.
FRANSA
*Renault:15 bin işçi
*Airbus:15 bin işçi
*Air France:7 bin işçi
*Euro Lines: Zorunlu tasfiye
*Pandemide 9 milyon kişi işsiz kaldı
*4 milyon kişi ücretsiz izinde
BİRLEŞİK KRALLIK
*British Airways:12 bin işçi
*British Petroleum:20 bin işçi
*Marks and Spencer:7 bin işçi
*Easyjet:4 bin 500 işçi
*Rolls Royce: 9 bin işçi
*Pret a Manger: 30 dükkan kapatma
*Swissport: 4 bin 556 bin işçi
*Centrica: 5 bin işçi
*Pandemide 9.4 milyon kişi ücretli izin programında.
İSPANYA
*Nissan:2 bin 800 işçi
İşsizlik oranı: 16.2
İTALYA
*Alitalia 7 bin çalışanı geçici olarak işten çıkardı
İRLANDA
Ryanair: 3 bin işçi
AVRUPA
*64 Avrupa ülkesinde 58 milyon kişi ücretsiz izne gönderildi
*1 milyon 340 bin iş yeri battı
*Turizm gelirleri yüzde 70 düştü
*Otomotiv satışları yüzde 71 düştü
*Enerji şirketleri yüzde 55 değer kaybetti
*71 dev şirket kamulaşma sürecine girdi.
*İlk 7 haftada 47 milyon kişi işsiz kaldı.