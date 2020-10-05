Fırsatçılar pandemi sürecinde de iş başında!

sürecinde vitaminlereyönelik artan talep fırsataçevrildi. Fiyatlar uçtu.pandemidevücut direncini artırmakisteyenlerin vitaminlereyöneldiğini belirterek,"Bazı markalar fiyatlarınıçok yükseltti" dedi. Bazımarkaların vitaminfiyatınındeğinen Ertekin,"Tabii sadeceonlara bağlı değiliz.Vatandaşlarımızındoğru fiyattakidoğru ürün için bizedanışmalarını tavsiyeediyoruz" diyekonuştu.Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı, 'organik', 'yöresel', 'doğal' gibi kelime oyunlarıyla hileli ürünleri piyasaya sürenlerin arttığını belirterek, "İnternetten ya da merdiven altı yerlerden bu ürünler rastgele alınmamalı" dedi.bal,tereyağı olamayacağını vurgulayan Palandöken, şöyle konuştu: "Bazı dolandırıcılar yumurtaya saman yapıştırıyor, tereyağına margarin, bala tatlandırıcı katıyor. İthal pirinci 'yerli' diye satıyorlar."