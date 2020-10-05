Fırsatçılar pandemi sürecinde de iş başında!

Coronavirüs sürecinde vitaminlere yönelik artan talep fırsata çevrildi. Fiyatlar uçtu. Antalya, Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, pandemide vücut direncini artırmak isteyenlerin vitaminlere yöneldiğini belirterek, "Bazı markalar fiyatlarını çok yükseltti" dedi. Bazı markaların vitamin fiyatının 20-30 kat arttığına değinen Ertekin, "Tabii sadece onlara bağlı değiliz. Vatandaşlarımızın doğru fiyattaki doğru ürün için bize danışmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
'YÖRESEL' OYUNU
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, 'organik', 'yöresel', 'doğal' gibi kelime oyunlarıyla hileli ürünleri piyasaya sürenlerin arttığını belirterek, "İnternetten ya da merdiven altı yerlerden bu ürünler rastgele alınmamalı" dedi. 30 liraya bal, 25 liraya tereyağı olamayacağını vurgulayan Palandöken, şöyle konuştu: "Bazı dolandırıcılar yumurtaya saman yapıştırıyor, tereyağına margarin, bala tatlandırıcı katıyor. İthal pirinci 'yerli' diye satıyorlar."
'YÖRESEL' OYUNU
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, 'organik', 'yöresel', 'doğal' gibi kelime oyunlarıyla hileli ürünleri piyasaya sürenlerin arttığını belirterek, "İnternetten ya da merdiven altı yerlerden bu ürünler rastgele alınmamalı" dedi. 30 liraya bal, 25 liraya tereyağı olamayacağını vurgulayan Palandöken, şöyle konuştu: "Bazı dolandırıcılar yumurtaya saman yapıştırıyor, tereyağına margarin, bala tatlandırıcı katıyor. İthal pirinci 'yerli' diye satıyorlar."