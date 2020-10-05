Evlenene tazminat

sebebiyle istifa eden işçinin davasına bakan Yargıtay, tazminata hükmetti. İşverenin 'Sözleşmesinin hatalı işlem nedeniyle haklı sebeple feshedileceğini bildiğinden istifa etti' iddiasında bulunduğu davayı inceleyen'nin kararında, hatalı işlem konusunda işçinin savunması dikkate alındığında haklı fesih sebeplerinin bulunmadığına dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Mahkemece ihbar tazminatının reddine ve kıdem tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken, kıdem tazminatının reddi ile ihbar tazminatı bakımından olumlu olumsuz karar verilmemesi hatalıdır."