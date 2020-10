BİM 6 Ekim Salı aktüel kataloğu indirimlerinin fiyat listesi duyuruldu. BİM'de yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında New Well 6'lı Far Paleti, Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması, 10'lü Makyaj Aynası Ampulü, Garnier Botanik Makyaj Temizleyici, Torku Ruşeymli Labne ve 2'li Makaron Görünümlü Fondöten Süngeri yer alıyor. İşte BİM 6 Ekim Salı aktüel kataloğu indirimleri

BİM 6 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU