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    • Ekonomi
    • 05.10.2020 23:17
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    • 05.10.2020 23:17
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    6 Ekim Salı aktüel kataloğu indirimleri belli oldu! İşte BİM'de haftanın fırsatlı ürünleri

    6 Ekim Salı aktüel kataloğuyla yarından itibaren raflarda yer alacak indirimler belli oldu. BİM'de bu hafta Torku Geleneksel Tereyağı, Torku Ruşeymli Labne, Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması, Dekoratif Yastık, Naturalove Saç Bandı, New Well 3’lü Highlighter Paleti, 2'li Makaron Görünümlü Fondöten Süngeri, New Well 6’lı Far Paleti, 10'lü Makyaj Aynası Ampulü, Nivea Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Kremi ve Garnier Botanik Makyaj Temizleyici dikkat çeken ürünler arasında yer aldı.

    takvim.com.tr
    BİM 6 Ekim Salı aktüel kataloğu indirimleri belli oldu!

    BİM 6 Ekim Salı aktüel kataloğu indirimlerinin fiyat listesi duyuruldu. BİM'de yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında New Well 6'lı Far Paleti, Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması, 10'lü Makyaj Aynası Ampulü, Garnier Botanik Makyaj Temizleyici, Torku Ruşeymli Labne ve 2'li Makaron Görünümlü Fondöten Süngeri yer alıyor. İşte BİM 6 Ekim Salı aktüel kataloğu indirimleri

    BİM 6 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Torku
    Üzüm-Elma Sirkesi
    • 500 ml

    Torku Banada
    Kakaolu Fındık Kreması
    • 1 kg

    Dekoratif Yastık
    • Donut

    10'lü Makyaj Aynası Ampulü
    • Yapışkanlı
    • 3 farklı renkte yanabilen

    Garnier
    Botanik Nemlendirici Krem
    • Gül Suyu
    • Yeşil Çay

    Flormar
    Makyaj Temizleme Mendili
    • 20'li

    Pretty by Flormar
    Ruj

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    Hazır Sir Ağda
    • 100 ml

    Beyonce
    Kadın Parfüm Deodorant
    • 75 ml
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    Haberler Ekonomi BİM 6 Ekim Salı aktüel kataloğu indirimleri belli oldu! İşte BİM'de haftanın fırsatlı ürünleri