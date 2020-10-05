BİM 6 Ekim Salı aktüel kataloğu indirimlerinin fiyat listesi duyuruldu. BİM'de yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında New Well 6'lı Far Paleti, Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması, 10'lü Makyaj Aynası Ampulü, Garnier Botanik Makyaj Temizleyici, Torku Ruşeymli Labne ve 2'li Makaron Görünümlü Fondöten Süngeri yer alıyor. İşte BİM 6 Ekim Salı aktüel kataloğu indirimleri
BİM 6 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU
Torku
Üzüm-Elma Sirkesi
• 500 ml
Torku Banada
Kakaolu Fındık Kreması
• 1 kg
Dekoratif Yastık
• Donut
10'lü Makyaj Aynası Ampulü
• Yapışkanlı
• 3 farklı renkte yanabilen
Garnier
Botanik Nemlendirici Krem
• Gül Suyu
• Yeşil Çay
Flormar
Makyaj Temizleme Mendili
• 20'li
Pretty by Flormar
Ruj
Remove
Hazır Sir Ağda
• 100 ml
Beyonce
Kadın Parfüm Deodorant
• 75 ml