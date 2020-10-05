Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken yatırımı olan vatandaşlar güncel alış satış fiyatlarını araştırıyor. Altın piyasasında, en düşük 464 bin lira, en yüksek 474 bin 390 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 464 bin liradan tamamladı. Peki, 18-22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte 5 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|474,30
|474,50
|477,50
|477,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.126,00
|3.147,00
|3.147,00
|3.168,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|432,70
|436,70
|435,00
|439,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.055,00
|3.075,00
|3.075,00
|3.095,00
|Yarım Ziynet
|1.527,00
|1.537,00
|1.538,00
|1.548,00
|Çeyrek Ziynet
|764,00
|769,00
|769,00
|774,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,67 artışla 477,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 774,00 lira, Cumhuriyet altını 3.168,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 477,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 464 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 464 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 464 bin lira, en yüksek 474 bin 390 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 464 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 757 milyon 780 bin 682,34 lira, işlem miktarı ise 3.820,71 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 793 milyon 955 bin 660,50 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.914,36 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.914,36 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,90 düşüşle 464 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7253 lira, satışta 7,7563 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7234 lira, satışta 7,7543 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1787, sterlin/dolar paritesi 1,2977, dolar/yen paritesi de 105,66 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,85 artarak 41,64 dolardan işlem görüyor.
ALTIN YENİDEN 1,910 DOLARI AŞTI
Doların, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin açıklamaların ardından risk iştahının artmasıyla zayflaması, altın fiyatlarını destekledi ve ons altın yeniden 1,900 dolar sınırını aşarak 1,911 dolara yükseldi.
Norveç'in devlet petrol şirketi Equinor ASA, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, petrol işçileri sendikasının genişlettiği grev uygulaması nedeniyle Kuzey Denizi'ndeki dört petrol kuyusunun kapatıldığını duyurdu.
Şirket açıklamasında Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn and Valemon petrol bölgelerindeki kuyuların "kontrollü bir şekilde" kapatıldıkları belirtilen, üçüncü büyük petrol üretim bölgesi Johan Sverdrup'daki üretimin ise sürdüğü belirtildi.
Açıklamaya göre grev, işveren örgütü Norveç Petrol ve Gaz Birliği ile Lederne sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde arabuluculuğun ihlal edildiğine ilişkin savlardan kaynaklandı.
Norveç Petrol ve Gaz Birliği'nin açıklamasına göre de, grev uygulanan bölgedeki toplam altı petrol kuyusunda, Norveç'in petrol toplam petrol üretiminin yüzde 8.0'ine karşılık gelen günde ortalama 300,000 bin varil petrol üretiliyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 5.37 yükesişle 41.00 dolar,
- Batı Teksas yüzde 4.85 yükselişle 39.12 dolar,
- altın yüzde 0.58 artışla 1,911.93 dolar,
- gümüş yüzde 2.05 artışla 24.25 dolar,
- bakır yüzde 0.76 düşüşle 6,545.00 dolar,
- platin yüzde 1.67 artışla 895.74 dolar,
- paladyum yüzde 1.80 artışla 2,355.96 dolar düzeyindeydi.