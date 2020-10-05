Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken yatırımı olan vatandaşlar güncel alış satış fiyatlarını araştırıyor. Altın piyasasında, en düşük 464 bin lira, en yüksek 474 bin 390 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 464 bin liradan tamamladı. Peki, 18-22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte 5 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?