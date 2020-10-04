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    • Ekonomi
    • 04.10.2020 Gazete
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    Şampiyon taylar 'da

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün sahibi olduğu Arap larından “Turbo”nun ardından “Tamerinoğlu” ve “Ayabakan”ın da dondurulmuş aşılarının ından 2 milyon 250 bin lira gelir sağlandı.

    Şampiyon taylar Katar'da

    Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki TİGEM'e bağlı Müdürlüğü, yetiştirdiği Arap taylarının yanı sıra dondurulmuş sperma sışıyla da atçılığa hizmet veriyor. İşletmede damızlık olarak atçılığa hizmet veren "Turbo" isimli aygırın 30 doz sperması nisan ayında 'a ihraç edilerek 1 milyon 500 bin lira gelir elde edildi. Bu satışın ardından Anadolu Tarım İşletmesi damızlık kadrosunda bulunan ve katıldıkları çok sayıda yarışta şampiyonlukları bulunan "Tamerinoğlu" ve "Ayabakan" isimli safkan Arap aygırlarının spermalarının ı planlandı. Böylece 2020 yılı içinde sperma ihracatından elde eedilen gelir 2 milyon 250 bin liraya ulaştı.

    YILIN EN İYİ ATI
    Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Neşet Ormancı, pistlerde başarılı olan safkan Arap atlarının işletmelerinin bünyesinde aygır olarak hizmet verdiğini söyledi. Ormancı, atlardan "Turbo"nun 2009, "Ayabakan"ın da 2008'de Dünya Arap Atı Organizasyonu (WAHO) tarafından yılın en iyi atı olarak seçildiğini anımsatarak, bu aygırların taylarının satış ihalelerinde önemli ücretle alıcı bulduğunu bildirdi.

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