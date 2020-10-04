Şampiyon taylar Katar'da

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, yetiştirdiği safkan Arap taylarının yanı sıra dondurulmuş sperma satışıyla da atçılığa hizmet veriyor. İşletmede damızlık olarak atçılığa hizmet veren "Turbo" isimli aygırın 30 doz sperması nisan ayında Katar'a ihraç edilerek 1 milyon 500 bin lira gelir elde edildi. Bu satışın ardından Anadolu Tarım İşletmesi damızlık kadrosunda bulunan ve katıldıkları çok sayıda yarışta şampiyonlukları bulunan "Tamerinoğlu" ve "Ayabakan" isimli safkan Arap aygırlarının spermalarının ihracatı planlandı. Böylece 2020 yılı içinde sperma ihracatından elde eedilen gelir 2 milyon 250 bin liraya ulaştı.

YILIN EN İYİ ATI

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Neşet Ormancı, pistlerde başarılı olan safkan Arap atlarının işletmelerinin bünyesinde aygır olarak hizmet verdiğini söyledi. Ormancı, atlardan "Turbo"nun 2009, "Ayabakan"ın da 2008'de Dünya Arap Atı Organizasyonu (WAHO) tarafından yılın en iyi atı olarak seçildiğini anımsatarak, bu aygırların taylarının satış ihalelerinde önemli ücretle alıcı bulduğunu bildirdi.