Kanuni’nin hedefi Karadeniz

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin, 2021 yılının ilk aylarında faaliyetlerine başlayacağını belirterek, "Böylece Karadeniz'de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak." dedi. Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin bu yıl içerisinde filoya dahil edildiğini, Mersin Taşucu'nda reaktivasyon işlemlerine devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "İnşallah 10 Ekim'de oradan demir alacak ve Haydarpaşa Limanı'na gelecek. Böylece Karadeniz'de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak. 2023'te Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz."