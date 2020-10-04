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    • Ekonomi
    • 04.10.2020 Gazete
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    ’nin hedefi

    , sondaj gemisinin, 2021 yılının ilk aylarında faaliyetlerine başlayacağını belirterek, "Böylece 'de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak." dedi.

    Kanuni’nin hedefi Karadeniz
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemisinin, 2021 yılının ilk aylarında faaliyetlerine başlayacağını belirterek, "Böylece 'de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak." dedi. Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin bu yıl içerisinde filoya dahil edildiğini, Taşucu'nda reaktivasyon işlemlerine devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "İnşallah 10 Ekim'de oradan demir alacak ve Haydarpaşa Limanı'na gelecek. Böylece Karadeniz'de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak. 2023'te Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz."
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