Her yıl şubatta Sağlık Bakanlığı'yla yapılacak zam görüşmeleri öncesinde kritik ilaçları depoda bekletip, devletin fiyatı artırmasını bekleyen ilaç firmaları bu kez oyunu erken başlattı.



Vatandaşın sağlığıyla oynama pahasına, piyasaya kritik ilaçlar verilmemeye başlandı. Eczacılar ve depocular her yıl aralıkta yaşadıkları senaryoyu bu kez daha erken yaşamaya başladıklarını, bu durumu ilaç firmalarının alışkanlık haline getirdiğini belirtiyor. Vatandaş ise pek çok kronik hastalığın ilacını eczanelerde bulamadığı için yine mağdur oldu.



Kalpten kansere, gebelikten kemik hastalıklarına kadar pek çok ilaca ulaşamayan vatandaş, aksayan tedavi yüzünden sağlıklarının bozulması endişesini taşıyor.