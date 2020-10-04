Emekliler 3 yıl dolduktan sonra ikinci ödemeyi alacaklar! Şartlar ve detaylar belli oldu!

SGK-SSK ve Bağkur emeklileri için ek ödemeler yan ödemeler artarak devam ediyor. Emekli maaşına ek olarak promosyon miktarları oldukça merak ediliyor. Emekliler için ikinci fırsat devam ediyor. Bu fırsattan yeni emekli olanlardan yararlanabiliyor. Emekli olanlara en az 625 TL verilirken kampanyalar ile bu rakam artabilir.
TEB'DEN EMEKLİLERE 1200 TL'YE VARAN PROMOSYON ÖDEMESİ
Bilindiği üzere emekli vatandaşlar için bankalar maaş promosyonu ödemesi yapıyorlar. Bu ödeme tutarlarında en alt sınır Şubat ayında belirlenirken çok sayıda banka kendi özel kampanyasını uyguluyor. Daha çok emeklinin kendi bünyesinden maaşını kullanmasını isteyen bankalar bu promosyon ödemelerinde tutarları artırdılar.
TEB'in Yeni Promosyon Kampanyası
TEB'den emekli maaş promosyonu almak isteyen vatandaşlar öncelikle banka ile sözleşme imzalayacaklar. Emekli maaşını 3 yıl boyunca TEB bünyesinden almayı taahhüt edecek emeklilere ise banka maaş tutarına göre promosyon ödemesi yapacak.
* TEB aylık maaşı 1499 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL nakit promosyon 300 TL ek promosyon ile toplam 800 TL ödeme yapacak.
* TEB aylık maaşı 1500 TL ile 2499 TL arasında olan emeklilere 625 TL nakit promosyon 375 TL ek promosyon ile toplam 1000 TL ödeme yapacak.
* TEB aylık maaşı 1499 TL'ye kadar olan emeklilere 750 TL nakit promosyon 450 TL ek promosyon ile toplam 1200 TL ödeme yapacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
TEB emekli promosyon ödemelerinden faydalanmak isteyen müşteriler herhangi bir TEB şubesinden başvurularını yapabilirler. Promosyon ödemelerinden faydalanmak için müşterilerin en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri isteniyor.
Hangi Emekliler Promosyon Almaya Hak Kazanıyor?
Emekli maaşı alan her emekli kendine bir banka seçerek ödenek almaya hak kazanırlar. Emekli kişinin kendi seçtiği bankaya 3 yıl maaş alacağına dair imzaladığı taahhüt vermesi yeterlidir.
2. Promosyon Ne Zaman Verilecek?
Emekliler için promosyon 2017 yılının Şubat ayında başlatıldı. 3 yıllık yapılan taahhüt süresi sona erdiğinde ikinci dönem ödemeleri yapılacaktır. 3 yıl dolduktan sonra ikinci ödemeyi alacaklar.
Aynı Banka Zorunluluğu Var mı?
Taahhüt süresi dolan emekliler seçtikleri banka ile yaptıkları taahhüt 3 yıl sonra yenileniyor. Yenilenen promosyon ile ikinci ödemelerini alabilirler.
Süre Dolmadan Banka Değişikliği Yapılır mı?
Eğer herhangi bir kredi kullanmadıysanız kalan süre promosyonunu iade edip bankanızdan ayrılabilirsiniz.
Ödeme Alınacak Banka Nasıl Değiştirilir?
Maaşın ödeneceği bankanın herhangi bir şubesine başvuruda bulunmanız yeterli olacak. Bankanızı E-Devlet üzerinden de seçebilirsiniz.