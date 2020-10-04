Büro memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker şoför alımı başvuru şartları nedir? Gözler orada başvuru başladı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor. Belirlenen 8 pozisyon için 53 alımı gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Personeli Alımı ve Memur Alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 8 farklı kadro ile kamu personeli alımı yapacak. Toplanda 53 kişilik kadro ile alım yapılacak ve adaylardan bu yönde KPSS şartı aranacak. Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. İşte büro memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker şoför alımı başvuru şartları
BAŞVURULAR BAŞLADI
Söz konusu alım için başvuru işlemleri 5 Ekim ile 16 Ekim tarihleri arasında alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na; Büro Personeli, Yardımcı Hizmetli, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Elektrik Teknikeri, İnşaat Teknikeri, Sıhhi Tesisat Teknikeri, İklimlendirme teknikeri unvanlarında toplam 53 kamu personeli alınacak. Başvurular 5 Ekim'den itibaren http://www.hmb.gov.tr/ adresinden online alınacak. Başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra unvanlara göre belirlenen başvuru özel şartlarını da yerine getirmesi gerektiği kaydedilirken, giriş sınavının sözlü usulle yapılacağı belirtildi.
Giriş sınavı başvuru şartları ise aşağıdaki gibi oldu:
Giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (16 Ekim 2020) itibarıyla
aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A- Genel Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını
doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
c) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)
katılmış ve özel şartlar bölümünde belirtilen geçerli puana sahip olmak,
ç) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.
B- Özel Şartlar
a) Büro Personeli (Bilgisayar İşletmeni) pozisyonu için;
• Bilgisayar Programcılığı önlisans programı mezunu olmak,
• KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
b) Destek Personeli (Yardımcı Hizmetli) pozisyonu için;
• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
• KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
c) Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için;
• Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının
birinden mezun olmak,
• KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
ç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;
• Üniversitelerin önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
• KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
• Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,
d) Tekniker (Elektrik) pozisyonu için;
• Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel
Elektronik önlisans programlarının birinden mezunu olmak,
• KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
e) Tekniker (Sıhhi Tesisat) pozisyonu için;
• Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz,
Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak,
• KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
f) Tekniker (İnşaat) pozisyonu için;
• İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,
• KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
g) Tekniker (İklimlendirme) pozisyonu için;
• İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma,
İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak,
• KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
gereklidir.