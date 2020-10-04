Büro memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker şoför alımı başvuru şartları nedir? Gözler orada başvuru başladı!



ç) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

B- Özel Şartlar

a) Büro Personeli (Bilgisayar İşletmeni) pozisyonu için;

• Bilgisayar Programcılığı önlisans programı mezunu olmak,

• KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

b) Destek Personeli (Yardımcı Hizmetli) pozisyonu için;

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

• KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için;

• Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının

birinden mezun olmak,

• KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

ç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

• Üniversitelerin önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

• KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

• Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,

d) Tekniker (Elektrik) pozisyonu için;

• Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel

Elektronik önlisans programlarının birinden mezunu olmak,