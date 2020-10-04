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    • Ekonomi
    • 05.10.2020 09:24
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    • 05.10.2020 09:24
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    katalog yine dopdolu! A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu 3-9 Ekim 2020!

    A101 haftanın yıldızları 3 Ekim'de başladı ve 9 Ekim'e kadar devam edecek. ürünler kataloğu yayınlandığından itibaren ilgiyle incelenmeye başlanıyor. Bu hafta özellikle yazın son günlerinin yaşandığı şu zamanlarda dondurma çeşitlerindeki kampanyalar dikkat çekiyor. Daha pek çok gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ürünlerindeki fırsatlar da ön plana çıkıyor. A101 aktüelde şampuandan havl kağıda kadar birçok çeşitte üründe kampanyalar var.

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler kataloğu 3-9 Ekim 2020! A101 aktüel katalog yine dopdolu!

    Her hafta yakından takip edilen A101 aktüel ürünler kataloğu 3-9 Ekim 2020 sizler için haberimizde derledik. Birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyata sunan A101 aktüel katalog yine dopdolu. A101 haftanın yıldızlarını katalogtan inceleyerek alacaklarını belirleyen vatandaşlar, daha sonra markete giderek yaptıkları listedeki ürünleri satın alıyor. Peki bu hafta hangi ürünler yer alıyor?

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3-9 EKİM

    ABC Toz Deterjan Çeşitleri 5 Kg 23,95 TL

    Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li 12,95 TL

    Algida Keyif Kakao-Vanilya 9,95 TL

    Algida Carte d'Or Volcano Dondurma 9,95 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Selpak Kağıt Havlu 6'lı 10,95 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Bref Power Aktiv Klozet Blok 3'lü 9,95 TL

    Meyve ve sebze çeşitlerinde indirimler

    Beşler Piliç Kokteyl Sosis 5,45 TL
    Doğuş Limonata 1 Litre 3,25 TL+
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel katalog yine dopdolu! A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu 3-9 Ekim 2020!