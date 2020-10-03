Nakdi ücret desteği yattı mı? T.C. kimlik noya göre nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izne çıkarılan işçiler nakdi ücret desteğinden faydalanmak için SGK'ya başvuru yapmıştı. İşsiz kalanlar da başvurularını İŞKUR üzerinden tamamlamıştı. Her ay başında nakdi ücret ödemesi alan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Nakdi ücret desteği idemeleri ile ilgili tarih bilgisi verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Ağustos ayı için ücretsiz izin maaşı 2 ay daha uzatıldı. Uzatma kararı 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay daha uygulanacak ve 17 Kasım'da sona erecek.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Kovid-19 Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatıldı.
Ayrıca, 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürenin 17 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatılmasına, mezkür kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verildi.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Nakdi Ücret Desteği, pandemi süresince iş yerlerinin aylık bildirimlerinin 'https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi' üzerinden takip ederek ücretsiz izin hakkını ve Nakdi Ücret Desteği alıp alamayacağını incelemesi sonucu verilen bir ödenektir. Aylık bildirimlerde ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işveren tarafından bildirilmelidir. Nakdi Ücret Desteği başvurusu kişinin değil iş yerinin başvurusu ile gerçekleşir. Bu detayları incelemek için mutlaka SGK'nin resmi internet sitesinden takibi yapılmalıdır.
Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanmak için kişilerin ücretsiz izne ayrılması ya da iş akdinin fesh edilmesi gerekir.
Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabiliyor.
KİMLER NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?
a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,
17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,
b) İş akdi feshedilenler için,
15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak
Şartlarının oluşması gerekmektedir.