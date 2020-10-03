İhtiyacı olana 186 milyon TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na periyodik pay olarak 186.8 milyon lira kaynak aktardıklarını kaydetti.
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla 'dönemsel muhtaçlık' kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarına işaret eden Selçuk, aktarılan kaynakla hem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın mali imkanlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini söyledi.
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla 'dönemsel muhtaçlık' kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarına işaret eden Selçuk, aktarılan kaynakla hem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın mali imkanlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini söyledi.