Arazi tahribatının önlenmesi için eğitim

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen 'Arazi Tahribatının Dengelenmesi Projesi' kapsamında Ankara, Eskişehir ve Kütahya'da Uygulamalı Çiftçi Okulları eğitimi gerçekleştirildi. Yukarı Sakarya bölgesinde yürütülen projeyle, kamu personeli, çiftçiler, çobanlar ve orman köylüleri dahil yerel halk için kapasite geliştirme programları oluşturuluyor. Uygulamalı Çiftçi Okulları da destek için en önemli araçlardan biri olarak görülüyor. Eğitim, online olarak veriliyor.