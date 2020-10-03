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    • Ekonomi
    • 03.10.2020 Gazete
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    Arazi tahribatının önlenmesi için eğitim

    ve Örgütü () ile Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen '' kapsamında , ve 'da eğitimi gerçekleştirildi.

    Arazi tahribatının önlenmesi için eğitim

    Birleşmiş Milletler Gıda ve Örgütü () ile Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen '' kapsamında , ve 'da Uygulamalı Çiftçi Okulları eğitimi gerçekleştirildi. Yukarı bölgesinde yürütülen projeyle, kamu personeli, çiftçiler, çobanlar ve orman köylüleri dahil yerel halk için kapasite geliştirme programları oluşturuluyor. da destek için en önemli araçlardan biri olarak görülüyor. Eğitim, online olarak veriliyor.

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