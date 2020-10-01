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    • Ekonomi
    • 01.10.2020 Gazete
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    ’e ‘’ imzası

    'nin dört bir yanında bulunan 'lerdeki Sınıfı öğrencileri 'ten farklı kategorilerde birçok dereceye imza attı.

    TEKNOFEST’e ‘Zeka Gücü’ imzası

    Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 'lerdeki Sınıfı öğrencileri 'ten farklı kategorilerde birçok dereceye imza attı. Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Zeka Gücü Projesi ile dünya çapında aldığımız başarılara yenisini ekleyen tüm öğrencilerimizi ve şampiyon olan 5 takımımızı da tebrik ederim" dedi. Turkcell tarafından kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları'nda her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı, akıllı tahta, elektronik setler ve alet takımları bulunuyor.

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    Haberler Ekonomi TEKNOFEST’e ‘Zeka Gücü’ imzası