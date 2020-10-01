TEKNOFEST’e ‘Zeka Gücü’ imzası

Türkiye'nin dört bir yanında bulunan BİLSEM'lerdeki Zeka Gücü Sınıfı öğrencileri TEKNOFEST'ten farklı kategorilerde birçok dereceye imza attı. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Zeka Gücü Projesi ile dünya çapında aldığımız başarılara yenisini ekleyen tüm öğrencilerimizi ve şampiyon olan 5 takımımızı da tebrik ederim" dedi. Turkcell tarafından kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları'nda her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı, akıllı tahta, elektronik setler ve alet takımları bulunuyor.