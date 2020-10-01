Birinciliğe dokundu

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 4. sınıf öğrencisi Aybüke Demirok'a (10), annesi hastanede sıra alma cihazına dokunduğu sırada 'mikrop vardır, dokunma, elleme' ikazında bulundu. Bu diyalog ona ilham verdi. Dokunma- tik projesini üretti. Proje, 5600 proje arasından sıyrıldı. TEKNOFEST 2020'de Türkiye birinciliği kazandı. 10 bin liralık ödülün sahibi olan genç kız, "Hastaneler, bankalar, postaneler gibi kuruluşlarda temas gerektiren unsurları ve buralarda geçirilen vakitleri en aza indirmeyi hedefledik" dedi.