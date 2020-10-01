BİM aktüel 2 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler dopdolu! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 2 Ekim Cuma BİM aktüel katalog yine dopdolu. Her hafta olduğu gibi birbirinden hesaplı ürünlerin satışta olacağı BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mutfak ürünleri öne çıkıyor. Uygun fiyatlı mutfak ürünleri sayesinde mutfağınızda tabağınızdan tencereye kadar birçok eksik ürünü giderebilirsiniz.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 2 EKİM CUMA!
Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı 999 TL
Hisar Optima 8 Parça Çelik Tencere Seti 299 TL
Heifer Mermer Desenli Çelik Çaydanlık 139 TL
8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199 TL
Free Sound Bluetooth Speaker 59,90 TL
Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti 30.000 mAh 129 TL
Mimilos Katlanır Masa 49,90 TL
Modern Avize Pera 79,90 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 49,90 TL
Kumtel Aspiratör 139 TL
Kumtel Mini Fırın 159 TL
Berlin İkili Düdüklü Tencere 119 TL
Akel Katmer ve Gözleme Sacı 119 TL
Glass in love Borosilikat Cam Çaydanlık 99,90 TL
Chef's Krep Tavası 26 cm 22,90 TL
Sürbısa Doğrama Bıçağı 32,90 TL
Genel Amaçlı Bıçak 39,90 TL
Colorina 6+1 Pasta Servis Seti 39,90 TL
Colorina Dik Kenarlı Cam Tabak 21 cm 8,95 TL
Colorina Dik Kenarlı Cam Tabak 28 cm 12,90 TL
Rakle Bardaklı Başucu Sürahisi 14,90 TL
Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 150x210 cm 27,90 TL
Colorina Şık Cam Kase 40 cm 29,90 TL
Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti 24,90 TL
Mermer Desenli Fırça ve Spatula Seti 9,95 TL
Ahşap Gövde Mutfak Aletleri 19,90 TL
Ahşap Görünümlü Mutfak Aletleri 5,95 TL
Paşabahçe Yağlık / Sirkelik 2'li 17,90 TL
Paşabahçe Dikdörtgen Tepsi 22,90 TL
Naturalove 3 Katlı Bambu Sunum Tabağı 79,90 TL
Naturalove İkili Silikon Kenarlı Bambu Kesme Tahtası 42,90 TL
Naturalove Bambu Standlı Porselen Baharatlık 69,90 TL
Naturalove Baharat Öğütücü 29,90 TL
Naturalove Bambu Tuzluk ve Peçetelik Seti 49,90 TL
Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı 109 TL
Lateks Taban Halı 80x150 cm 45 TL
Lateks Taban Halı 120x180 cm 79,90 TL
Kadın - Erkek Jakarlı Kadife Bornoz 69,90 TL