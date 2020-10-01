BİM aktüel 2 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler dopdolu! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 2 Ekim Cuma BİM aktüel katalog yine dopdolu. Her hafta olduğu gibi birbirinden hesaplı ürünlerin satışta olacağı BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mutfak ürünleri öne çıkıyor. Uygun fiyatlı mutfak ürünleri sayesinde mutfağınızda tabağınızdan tencereye kadar birçok eksik ürünü giderebilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 2 EKİM CUMA!

Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı 999 TL

Hisar Optima 8 Parça Çelik Tencere Seti 299 TL

Heifer Mermer Desenli Çelik Çaydanlık 139 TL