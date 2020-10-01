Beyaz seviyoruz

Geçtiğimiz Ağustos ayında 103 bin 872 aracın trafiğe kaydı yapılırken, toplam araç sayısı 23 milyon 753 bin 664'e ulaştı. Ağustos'ta trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54.5'i otomobil, yüzde 24.5'i motosiklet, yüzde 13.1'i kamyonet, yüzde 4.5'i traktör, yüzde 1.7'si kamyon, yüzde 0.7'si minibüs, yüzde 0.5'i özel amaçlı taşıt, yine yüzde 0.5'i otobüs oldu. Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin yüzde 48.2'sinin beyaz renk olduğu görüldü. Otomobilde renk tercihinde beyazı; yüzde 26.2 ile gri, yüzde 7.3 ile siyah, yüzde 7.1 ile mavi, yüzde 6.7 ile kırmızı, yüzde 1.6 ile turuncu, yüzde 1.4 ile kahverengi, yüzde 0.7 ile sarı ve yüzde 0.2 ile yeşil renk takip etti.