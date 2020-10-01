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    • 01.10.2020 10:07
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    ! ürünler bugün yine dopdolu!

    Vatandaşların merakla beklediği yayınlanınca hemen incelenmeye başlandı. Bugün erken saatlerden itibaren marketlere giden vatandaşlar kataloğu detaylıca inceleyerek alacaklarını planlıyor. ürünler bugün yine dopdolu. Televizyondan beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden tava setlerine uygun fiyat ve kalite ile sunuluyor. İşte güncel A101 aktüel ürün kataloğu…

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürün kataloğu 1 Ekim 2020! A101 aktüel ürünler bugün yine dopdolu!

    A101 aktüel ürün kataloğu 1 Ekim 2020 haberimizin içeriğinde yer alıyor. Her hafta Perşembe günleri vatandaşlara çeşitli ve kaliteli ürünleri uygun fiyata sunan A101 marketler oldukça ilgi görüyor. Gıdadan bebek ürünlerine, ev düzenleyicilerinden temizlik ürünlerine, dolaptan merdivene kadar aradığınız pek çok ürünü A101 aktüel ürün kataloğunda bulabilirsiniz. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta olan ürünler…

    A101 1 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Seg SNF-5200 No Frost Buzdolabı

    Kiwi El Mikseri 69,95 TL

    Granit Tava 45,00 TL

    Saklama Kabı 3'lü 5,50 TL

    8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL

    Canlı Çiçek Kalanchoe 8,95 TL

    Örtme Masa Örtüsü 19,95 TL

    Vip Mop Temizlik Kova Seti 119,00 TL

    Eti Burçak Gönlübol Bisküvi 5,95 TL
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürün kataloğu 1 Ekim 2020! A101 aktüel ürünler bugün yine dopdolu!