52 bin 500 lady ve lordumuz var

İskoçya'nın dünyaya tanıtılması ve doğal yaşamının korunmasına destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden 1 metrekarelik arazi satın alanlar, 'lord' ve 'lady' unvanına sahip olabiliyor. Türkiye'de son 7 yılda 52 bin 500 kişi 'lord' ve 'lady' unvanı elde etti. Genellikle erkekler, eşlerine ya da kız arkadaşlarına orijinal hediye vermek amacıyla bu sertifikayı alıyor. O ünlüler arasında Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Hazal Kaya, Deniz Seki, Kenan Doğulu, Çağla Şikel, Sibel Can, Alex de Souza, Beyazıt Öztürk ve Wilma Elles yer alıyor. İskoçya'da arazi satışlarına aracılık eden Fırat Kurtoğlu, Türkiye'ye ayrılan kontenjanın ayda 500 kişi olduğunu belirtti.