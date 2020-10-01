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    • Ekonomi
    • 01.10.2020 Gazete
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    52 bin 500 lady ve lordumuz var

    52 bin 500 kişi, ’dan 1 metrekarelik arazi alarak lady ve lord unvanına sahip oldu. Aralarında ve gibi ünlü isimler de var.

    52 bin 500 lady ve lordumuz var

    İskoçya'nın dünyaya tanıtılması ve doğal yaşamının korunmasına destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden 1 metrekarelik arazi satın alanlar, 'lord' ve 'lady' unvanına sahip olabiliyor. 'de son 7 yılda 52 bin 500 kişi 'lord' ve 'lady' unvanı elde etti. Genellikle erkekler, eşlerine ya da kız arkadaşlarına orijinal hediye vermek amacıyla bu sertifikayı alıyor. O ünlüler arasında , , , , , , , , , Alex de Souza, ve yer alıyor. 'da arazi satışlarına aracılık eden Fırat Kurtoğlu, Türkiye'ye ayrılan kontenjanın ayda 500 kişi olduğunu belirtti.

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    Haberler Ekonomi 52 bin 500 lady ve lordumuz var