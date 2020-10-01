Milyonlarca kişiye ödenen 1000 TL pandemi yardımı başvuruları halen devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüs pandemisi nedeniyle mart ayında ihtiyaç sahibi haneler için başlatılan 1.000 TL pandemi yardımıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki, e-Devlet pandemi yardımı sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte merak edilenler...

1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet üzerinden alınıyor. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

PANDEMİ E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN