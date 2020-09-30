Bu süreçte servislerin tam zamanlı çalışmamasına rağmen aylık ücret talep ettiğini anlatan velilerden Berat Santepe, "Servisler, haftada 1-2 defa gelmesine rağmen 5 gün hizmet veriyormuş gibi ücret alıyor. Maliyetleri düşecek, 3 gün çalışmayacaklar. Evden çalıştığım için servis kullanmıyoruz ancak 2 hafta sonra mecburen kullanacağız. Servisçiler ne derse de o ücreti vermek zorunda kalacağım" dedi.

'OLAĞANÜSTÜ HAL TARİFESİ İSTİYORUZ'

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Hamza Öztürk, yüzde 33.15'lik zam taleplerinin sadece pandemi süreci için geçerli olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Ayda 4 gün 3 öğrenci taşınsa bile ne arabayı ne şoförü kurtarıyor. Olağanüstü hal tarifesi istiyoruz. Az sayıda özel okul 'ücret farkını biz vereceğiz' dediği için çalışanlar var, onun haricinde servisler çalışmıyor. Ücretimizi günlük talep etsek hiç araç olmaz. Her halükarda aylık servis ücreti talep edeceğiz. Bu konuyu yeniden UKOME toplantısında gündeme getireceğiz."