Borsa günü yükselişle tamamladı

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 2,94, holding endeksi yüzde 1,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,91 ile KOBİ Sanayi, tek kaybettiren ise yüzde 2,51 ile spor oldu.

Analistler, jeopolitik gelişmeler ile yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.