Fiyatlardaki kısıtlı artışta ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler etkili oldu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile bu konuda müzakerelerin yeniden başlamasına karar verdiklerini duyurmasının ardından, Pelosi de hafta sonu bir başka teşvik paketinin hayata geçirilmesinin "mümkün" olduğunu ifade etmişti.

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışma ve bu çatışmanın Azerbaycan üzerinden dünya piyasalarına petrol taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattında kesintiye sebep olabilme ihtimaline rağmen salgından dolayı düşük seyreden talep nedeniyle fiyatlarda ciddi bir tepki görülmediğini söyledi.