



Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmada, "Farklı tipte kripto para birimleri" şöyle tanımlanıyor:



"Dijital varlık regülasyonunda düzenleyicilerin kaçınmaları gereken bir nokta, farklı tipte kripto para birimlerini birbirinden ayırmayan şemsiye tipi bir yaklaşım kullanmaktır.

"Dijital varlıklar elbette kategorize edilmek zorundadır, tabii ki farklı varlıklar arasındaki anlık farklılıkları dikkate alacak bir mevzuat yazmak pratikte imkânsızdır.









"Ancak, farklı tipteki dijital varlıklar yapıları itibariyle farklı özelliklere sahiptir ve bu sebeple hem bireyler hem kurumlar için başka riskler taşırlar.

"Dijital varlıkları etkin bir şekilde regüle etmek için de bu ayrımları iyi anlamak önemlidir. Bu ayrımlar yapılırken sadece "security token" (menkul kıymet token'ı) ve "utility token" (hizmet token'ı) etrafında dönen güncel tartışmalara odaklanmak konuyu basite indirgemek olur.

"Düzenleyicilerin altta yatan blokzincirler ve aynı zamanda token'ların sirkülasyona geçirildiği yöntemler arasındaki farkları da dikkate almaları gerekir."