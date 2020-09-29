İŞKUR İŞTE ANNE PROJESİ

İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi yapılır. Bu ödemeler kurs ve programlara katılan annelere sağlanır.

EMZİRME PARASI 201 TL

Yeni doğum yapmış olan bir anneye sağlanan destek ödemelerinden bir tanesi de emzirme parası. Bu ödemeler halk arasında süt parası olarak bilinir ve 201 TL olarak yapılır.

DEVLET DESTEKLERİ NEDİR?

Devletlerin vatandaşlarına hizmet için var olduğu gerçeğinin bir göstergesi olan devlet yardımları, halkın yaşam kalitesinin arttırılması öngörülerek yapılır. Devlet desteklerinin ülkenin her kesimden vatandaşı için olması gerektiğine şüphe yoktur. Bunun için de devlet bir yandan sosyo ekonomik durumu asgari düzeyin altında olan vatandaşları için sağlık, eğitim, yiyecek, barınma gibi yardımlarda bulunurken; diğer yandan da devlet ekonomisinin ve dolayısıyla yerli yatırımcının daha fazla kazanç sağlayabilmesi için girişimlerde bulunur. bunlar çoğunlukla ülkeyi ekonomik olarak ileri taşıyacak konularda devlet ve vatandaşın birlikte hareket etmesini sağlayacak olan yardımlardır.