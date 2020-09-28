ABD'nin kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısının geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 adet artış gösterirken ülkenin ham petrol üretiminin de yükseleceği ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarındaki arz fazlasının artmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararına rağmen OPEC üyesi İran'ın daha fazla üretime devam etmesi ve Libya'nın 8 ay aradan sonra petrol ihracatına başlayarak piyasaya ortalama 1 milyon varil petrol arz etmesi fiyatları olumsuz etkiliyor.