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    • Ekonomi
    • 28.09.2020 Gazete
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    Hal ile market fiyatları arasındaki fark 2 kat! Vatandaş isyan etti

    Sebze ve meyvede hal ile market fiyatları arasındaki 2 katı bulan, hatta aşan farklar tüketiciyi bezdirdi. , , , , , gibi ürünler farkta başı çekti. Halde 7-9 lira olan barbunya 19,25; 4-5 lira olan brokoli 12,50; 1-3 lira olan havuç 6,75 liraya varan fiyatla marketlerde yerini aldı. Halde adedi 0,50-4 lira olan marul 9 liraya sunulurken; 1 kilo limon için de 20 lira isteyenler var.

    Market farkı

    Sebze-meyve alışverişini marketten yapan vatandaşların son dönemde fiyatlara ilişkin şikayeti arttı. İstanbul'da hal ile market fiyatları arasında 2 kat, hatta 2 katı aşan farklar görüldü.

    Halde 7-9 lira olan barbunya 19,25; 4-5 lira olan brokoli 12,50; 1-3 lira olan havuç 6,75 liraya varan fiyatla marketlerde yerini aldı. Halde adedi 0,50-4 lira olan marul 9 liraya sunulurken; 1 kilo limon için de 20 lira isteyenler var. Mandalina ise halde 3-6, markette 4,89-14,90 lira.

    Ürün (kg/TL) Hal fiyatı Market fiyatı
    Marul (adet) 0,50-4,00 4,75-8,95
    Barbunya 7,00-9,00 12,90-19,25
    Brokoli 4,00-5,00 6,99-12,50
    Kabak (sakız) 1,00-4,00 4,39-7,75
    Kırmızı biber 4,00-5,00 5,45-10,90
    Havuç 1,00-3,00 4,25-6,75
    Limon 3,00-8,00 7,00-19,90
    Mandalina 3,00-6,00 4,89-14,90
    Armut (Deveci) 5,00-6,00 9,90-12,90
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