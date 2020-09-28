Hal ile market fiyatları arasındaki fark 2 kat! Vatandaş isyan etti

Halde 7-9 lira olan barbunya 19,25; 4-5 lira olan brokoli 12,50; 1-3 lira olan havuç 6,75 liraya varan fiyatla marketlerde yerini aldı. Halde adedi 0,50-4 lira olan marul 9 liraya sunulurken; 1 kilo limon için de 20 lira isteyenler var. Mandalina ise halde 3-6, markette 4,89-14,90 lira.

Ürün (kg/TL) Hal fiyatı Market fiyatı

Marul (adet) 0,50-4,00 4,75-8,95

Barbunya 7,00-9,00 12,90-19,25

Brokoli 4,00-5,00 6,99-12,50

Kabak (sakız) 1,00-4,00 4,39-7,75

Kırmızı biber 4,00-5,00 5,45-10,90

Havuç 1,00-3,00 4,25-6,75

Limon 3,00-8,00 7,00-19,90

Mandalina 3,00-6,00 4,89-14,90

Armut (Deveci) 5,00-6,00 9,90-12,90