



Kripto para işlem platformu Paribu, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Türkiye Milli Komitesi ile çocukların geleceği için iş birliğine gittiğini duyurdu.



Buna göre, UNICEF Türkiye, Bitcoin ve Ethereum kripto para birimlerini Paribu üzerinden alabilecek, tutabilecek ve bağış kabul edebilecek. Bugüne kadar dünyada yalnızca ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Fransa'da bu uygulamayı hayata geçiren UNICEF, Türkiye ile beşinci ülkede bu imkâna kavuşacak.

