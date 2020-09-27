Yozgat'ta yaşayan Ekrem Ceylan, bir banka ATM'sinin verdiği hatalı basılmış 100 ve 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı. Ekmek fırınında işçi olarak çalışan Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, banka ATM'sinden çektiği bir miktar paranın arasında hatalı basım 100 liralık banknotu fark ettiğini söyledi. Koleksiyonculuk, insanların ilgilendikleri konuların derinliğine inmelerine yardımcı olmasının yanında sürekli bilgi edinme uğraşlarını kategorize eder. Paraların üzerindeki çeşitli verileri değerlendirebilmek için bilgi edinmek gerekir. Bir paranın üzerinde bulunan desenler, geometrik şekiller, yazılar ya da damgalar, paranın ait olduğu ülke ile ilgili birçok bilgiyi taşımaktadır.
Paranın sahte olduğunu düşünerek banka görevlilerine gösterdiğini belirten Ceylan, "Sahte olmadığını öğrendim. İki gün sonra yine aynı bankamatikten para çektiğimde bu defa da hatalı basım 50 liralık banknot çıktı. Bunu da bakkala gösterdim, cihazla bakıp sahte olmadığını söyledi. Biraz araştırdığımda bunların koleksiyon değerinin olduğunu söylediler. " diye konuştu.
Ceylan, nişanlı olduğunu yakın zamanda da düğün yapacağını ifade ederek, "Bu paraları koleksiyonculara satabilirsem düğün masraflarımı karşılayacağım. İki hatalı basım banknota 50 bin lira istiyorum. Satamazsam da bunları hatıra olarak saklayacağım." dedi.
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL verildiği haberini görünce kasadaki paraları inceleyen Mardin'li esnaf, hatalı basım 100 TL bulunca havalara uçtu. Şanslı esnaf, şimdi hatalı basım 100 TL'sini 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor. Mardin'de Mehmet Alihansoy (27), basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '100' yerine '10' yazan ve bazı yerlerinde de eksiklik olan banknotu, 150 bin TL'ye satışa çıkardı.
Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde market işleten Mehmet Alihansoy, televizyonda 'hatalı basılmış 50 TL'sine 75 bin TL teklif edildi' haberini izledikten sonra kendisinde de olabilir diye çekmecesindeki paraları tek tek kontrol etti. Alihansoy, 100 TL'lik bir banknotun hatalı basıldığını, '100' yerine '10' yazıldığını ve bazı yerlerinde de eksiklik olduğunu fark etti.
Paranın sahte olup olmadığını da kontrol eden ve gerçek olduğunu gören Alihansoy sevince boğuldu. Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
150 BİN TL'YE SATACAK
Koleksiyonerlerden gelecek cazip teklifleri bekleyen Alihansoy, 100 TL'lik banknotunun değerinin en az 150 bin TL olduğunu belirterek, o fiyatı verene satmayı düşünüyor.Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor"
BULUNCA ŞOK OLDUM"
100 TL'yi özenle saklayan Alihansoy, parayı bulduğunda şok olduğunu belirterek, "50 TL'lik banknot haberini izleyip bu parayı bulunca çok şaşırdım. Belki bende de olur düşüncesiyle çekmeceme bakmıştım. Bulunca şok oldum. Koleksiyonerleri bekliyorum. Belki bazılarının işine yarar. İyi bir fiyatta anlaşırsak satmayı düşünüyorum. Yani 50 TL, 75 bin TL yaptığına göre bu 100 TL'nin de en az 150 bin TL yapması gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.
PARA KOLEKSİYONCULUĞU NEDİR?
Para koleksiyonculuğunun başlangıcı Romalılara dek ulaşır. Dünyaca ünlü Sezar, Pompeius ilk para koleksiyoncularındandır. Türkiye'de ise para koleksiyonculuğu ancak 20. yüzyılın başlarında müzeciler tarafından başlatılmıştır. Türkiye'de de Türk Nümizmatik Derneği ve İzmir Nümizmatik Derneği gibi dernekler aracılığı ile tüm nümizmat ve para koleksiyoncuları bir araya gelme ve bilgi alışverişinde bulunma olanağı yakalarlar.
Koleksiyon önce, ilgi duyulan konusuna göre görülür ve öğrenilir. Daha sonra koleksiyonun ilk parçaları toplanır. Önceleri sadece her gördüğünü alıp biriktirme şeklinde gelişir. Sonrasında belirli bir döneme (Helenistik Dönem Sikkeleri, İlhanlı Dönemi Sikkeleri gibi) ya da belirlenen bir konuya odaklanmak (Anadolu Darplı İslami Sikkeler, Hayvan Resimli Dünya Madeni Paraları gibi) hem koleksiyonun kalitesini arttıracaktır.