BİM aktüel kataloğu 29 Eylül Salı! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM aktüel katalog ürünleri her Salı ve Cuma günleri vatandaşlarla buluşuyor. Birbirinden güzel ve farklı ürünler stoklarla sınırlı olmak üzere uygun fiyatlarla sunuluyor. Dolayısıyla BİM aktüel kataloğu her hafta heyecanla bekleniyor. BİM aktüel kataloğu 29 Eylül Salı'da bu hafta neler var? Birbirinden lezzetli pastalar tatlılar yapmak isteyenleri mutlu edecek gıda ürünleri yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunu incelemek isteyenler için derleme yaptık.
BİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU 29 EYLÜL 2020 SALI
Esmer Köftelik Bulgur
KappadokiaSiyez Unu
EforSirke
Veg&Bones Ennfes
İlikli Dana Kemik Suyu / Tavuk Suyu
FilizYumurtalı Uzun Erişte
DardanelVişne Kompostosu
DardanelEtli Nohut
DaphneSütlü/Bitter Kuvertür Çikolata
Marini
Kakaolu Kedi Dili
Kenton
Vanilyalı Cupcake Karışımı
Pakmaya
Pastacı Kreması
Kenton
Kadayıflı Muhallebi