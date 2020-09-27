BİM aktüel kataloğu 29 Eylül Salı! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM aktüel katalog ürünleri her Salı ve Cuma günleri vatandaşlarla buluşuyor. Birbirinden güzel ve farklı ürünler stoklarla sınırlı olmak üzere uygun fiyatlarla sunuluyor. Dolayısıyla BİM aktüel kataloğu her hafta heyecanla bekleniyor. BİM aktüel kataloğu 29 Eylül Salı'da bu hafta neler var? Birbirinden lezzetli pastalar tatlılar yapmak isteyenleri mutlu edecek gıda ürünleri yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunu incelemek isteyenler için derleme yaptık.