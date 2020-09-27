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    • Ekonomi
    • 27.09.2020 13:16
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    • 27.09.2020 13:18
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    Heyecanla beklenen yayınlandı. Hemen incelenmeye başlanan katalogta alınacak ürünler de belirlenmeye başlandı. Peki ? Özellikle pastacılık severler için çok güzel malzemeler bu hafta BİM’de olacak. birbirinden çeşitli ve lezzetli tatlı, pasta tariflerini denemek isteyenler bu gıda malzemeleri ile çok güzel lezzetler yaratacak. İşte merak edilen güncel BİM aktüel ürünler kataloğu…

    takvim.com.tr
    BİM aktüel kataloğu 29 Eylül Salı! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    BİM aktüel katalog ürünleri her Salı ve Cuma günleri vatandaşlarla buluşuyor. Birbirinden güzel ve farklı ürünler stoklarla sınırlı olmak üzere uygun fiyatlarla sunuluyor. Dolayısıyla BİM aktüel kataloğu her hafta heyecanla bekleniyor. BİM aktüel kataloğu 29 Eylül Salı'da bu hafta neler var? Birbirinden lezzetli pastalar tatlılar yapmak isteyenleri mutlu edecek gıda ürünleri yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunu incelemek isteyenler için derleme yaptık.

    BİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU 29 EYLÜL 2020 SALI

    Esmer Köftelik Bulgur

    KappadokiaSiyez Unu

    EforSirke

    Veg&Bones Ennfes
    İlikli Dana Kemik Suyu / Tavuk Suyu

    FilizYumurtalı Uzun Erişte

    DardanelVişne Kompostosu

    DardanelEtli Nohut

    DaphneSütlü/Bitter Kuvertür Çikolata

    Marini
    Kakaolu Kedi Dili

    Kenton
    Vanilyalı Cupcake Karışımı

    Pakmaya
    Pastacı Kreması

    Kenton
    Kadayıflı Muhallebi
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