SON 1261 GÜN

Birden fazla kurumda çalışan kişinin hangi kurumdan emekli olacağı konusu merak ediliyor. Bu noktada 2 ayrı işlem bulunuyor. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar için kural son 7 yıldaki 1261 gün olarak işletiliyor. Yani siz son 1261 gün hangi kuruma prim ödemişseniz, hizmetlerinizin birleşmesinden sonra o kurumdan emekli oluyorsunuz. 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlarda ise hangi kuruma daha çok prim ödenmişse emeklilik de o kurumdan gerçekleşiyor. 1 Ekim 2008 öncesi sigortalıların son 7 yılda çalıştıkları iki kurumun hizmet süreleri eşit ise (1.260 gün) o zaman son çalışılan kurum emeklilikte geçerli oluyor ve maaş buradan bağlanıyor.

1261 kuralından yararlanacak olan vatandaşlarda eğer çalışma hayatları 2013 senesinde oluyorsa 2013 senesinden geriye 7 sene gidilerek işlemlerin 1261 günden fazla olan kısmı tespit edilmektedir. 1.09.2008 tarihinden sonra ilk kez sigorta girişi yapılan kişilerde bu durum geçersiz olur. Bunun için kişilerin, son yedi senesine değil de hizmet geçmişinin süresinin geneline bakılır. Hangi alanda fazla gün varsa o alandan emekli olur.