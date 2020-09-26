Türkiye'nin pandemiyi başarıyla yürütme süreci dev tur operatörlerinin kış operasyonlarını da ülkemize çevirdi. Her yıl milyonlarca 50 yaş üstü İngiliz'in 1 Kasım-1 Mayıs arasındaki kış operasyonları için gittiği İspanya, Yunanistan, Portekiz gibi ülkelerin kısmen ya da tamamen kapanması nedeniyle tur operatörleri rotayı Türkiye'ye kırdı. İngiltere'nin iki dev tur operatörü TUI ve Jet2holidays, kasım-mayıs ayları için Türkiye planlamasına başladı. Pandeminin kontrollü yönetiminin devam etmesi halinde, ölü sezon olarak adlandırılan kasım-mayıs aylarında Ege ve Akdeniz'e 1 milyon 50 yaş üstü İngiliz turistin gelmesi bekleniyor.

1 MİLYON KİŞİ GELECEK

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Türkiye'nin İngiltere'de en çok talep gören ülkelerde liste başı haline geldiğini belirterek, "Bu durum ülkemize olan talebi katladı. Şu anda TU ve Jet2holidays gibi dev tur operatörleri de kış sezonu için hazırlıklara başladı" dedi. 50 yaş üstü İngilizler'in kasım-mayıs aylarında İspanya'nın Kanarya Adaları'na gittiğini anlatan Bülbüloğlu, "Ancak bu yıl adalardan dönüşte 14 günlük karantina süreci var. İngilizler karantinaya sıcak bakmıyor o nedenle de operatörler ülkemize planlama yapmaya başladı" diye konuştu. Her yıl yaklaşık 6 milyon İngiliz'in kış sezonunda Kanarya Adaları'na gittiğini anlatan Bülbüloğlu, "Bu yıl ise Antalya, Bodrum, Marmaris, Dalaman gibi tatil beldelerine gelecekler. Söz konusu dönemde 1 milyon İngiliz'in ülkemizde tatil yapacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

TURİZM 12 AYA YAYILACAK

Türkıye'nın uzun zamandır ölü sezon olarak görülen dönemde seyahat eden 50 yaş üstü turisti kazanmak için çalıştığını anlatan Bülbüloğlu, "Bu durum bize sezonu 12 aya uzatma fırsatı sunacak" dedi. Türkiye'nin bu yıl 2.5 milyon İngiliz turist hedeflediğini, ancak pandemi nedeniyle yılı 1.5 milyonla kapatacaklarını anlatan Bülbüloğlu, "Kış operasyonlarıyla 2.5 milyonu yakalarız" diye konuştu.