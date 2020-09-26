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    • Ekonomi
    • 26.09.2020 Gazete
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    ndan 'sahte telefon uygulamasıyla dolandırıcılık' uyarısı

    , Bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiğini bildirdi.

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    Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiğini bildirdi. Dolandırıcıların 'her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı' vaadiyle kısa mesaj gönderdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Resmi kaynağı olmayan yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun."
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