Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiğini bildirdi. Dolandırıcıların 'her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı' vaadiyle kısa mesaj gönderdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Resmi kaynağı olmayan yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun."