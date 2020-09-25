Kripto para piyasalarında yeni haftaya 351.28 milyar dolar ile başlayan toplam piyasa hacmi, Perşembe günü 324.07 milyar dolar ile 325 milyar doların da altına indikten sonra, son yükselişlerle 337.87 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında yaşanan genel satış dalgasının devamıyla, hafta ortasında 75 milyar dolara kadar gerileyen 24 saatlik işlem hacmi de, son 24 saatte 16 milyar dolar kadar toparlanarak 81.43 milyar dolardan 97.47 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,169 kripto para biriminin işlem gördüğü 29,937 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.