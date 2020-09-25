Kobi’lerin dijitalleşmesi hızlandı

2020'nin ilk 6 ayında 4 bin yeni şirket e-ticarete adım attı. Yılın ilk çeyreğinde dijitalle tanışan bin 500 şirkete karşın, Covid-19'a ilişkin tedbir ve önlemlerin uygulandığı ikinci çeyrekte bu rakam 2 bin 500'ün de üzerine çıktı. Buna göre bu yılın ilk yarısında dijitalle tanışan şirketlerin sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak toplamda 4 bini aştı.

Bu artışta en önemli rolü KOBİ'ler üstlendi. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, "Covid- 19, dijitalleşme süreçlerinin hızlanmasına neden oldu. Dijitalleşmeyi ajandalarına almış ama bir sebepten adım atmaktan çekinen pek çok KOBİ aslında süreçlerin ne kadar kolay olduğunu da deneyimlemiş oldu" dedi. Çağlayan, şöyle konuştu: "Biz de bu dönemde MasterKOBİ platformu üzerinde hazırladığımız destek paketi ile, işletmelerin dijitalleşme sürecindeki temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak istedik.

Ticaret Bakanlığı'nın destek programına da dahil edilen destek paketimiz kapsamında, bugüne kadar 2 bini aşkın işletmenin dijitalleşme çalışmalarına katkı sağlamış olmaktan gurur duyuyoruz."