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    • Ekonomi
    • 25.09.2020 Gazete
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    Kadın çılar Latin pazarına açıldı

    624 milyar dolarlık pazarına Türk kadın çılar çıkarma yaptı. , , Peru ve Şili’ye yönelik i programı başladı. İhracatçı firmalarla Latin Amerikalı satın almacılar bir araya geldi.

    Kadın ihracatçılar Latin pazarına açıldı

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bir ilki gerçekleştirerek, Latin Amerika'ya kadın çılara özel i düzenledi. İhracatçı firmalarla , , Peru ve Şili'deki satın alımcıları çevrimiçi ortamda bir araya getiren organizasyona kadın ihracatçılar büyük ilgi gösterdi.

    Programın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Başkanı İsmail Gülle, 'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz, Lima Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun ve Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez katıldı.

    Türkiye'nin kadın ihracatçılarına yönelik ilk kez düzenlenen sanal ticaret heyeti, 9 Ekim'e kadar devam edecek. TİM Başkanı İsmail Gülle, kadın ihracatçılara özel ilk sanal ticaret heyetini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "7 ayrı heyetle 8 farklı ülkeye düzenlediğimiz sanal ticaret heyetlerinin sekizincisini gerçekleştiriyoruz. İlklere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

    'FIRSATLAR VAR'
    Latin Amerika'nın 624 milyar dolarlık ithalatıyla, ihracatçılar için önemli fırsatlar barındırdığını ifade eden TİM Başkanı Gülle, şöyle konuştu: "Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, 'da yeni ihracat destinasyonları oluşturarak, ihracatçıların pazar penetrasyonu, pazarda tutunma faaliyetleri, Türk ürünlerinin ve kültürünün tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalara hız verdik. Kolombiya, Şili, Meksika ve Peru; 230 milyona yakın nüfusu, 2 trilyon doları aşkın milli geliri ile ihracatçılarımız için önemli fırsatlar barındırıyor. Bu pazarlara ihracatımız son 10 yılda 3 katına çıkarak, 1.4 milyar dolara ulaştı" diye konuştu.

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