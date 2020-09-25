Eczanelere sıramatik

Ordulu girişimci Fatih Gündüz, Covid- 19 tedbirlerine yönelik sosyal mesafeyi korumak, temas ve bulaş riskini azaltmak amacıyla 'temassız sıramatik' cihazı tasarladı.

Eczane önlerinde kullanabilecek cihazın, reçeteli ve reçetesiz iki ayrı butondan oluştuğunu belirten Gündüz, "Uygulamayla eczanedeki kişiler ve hastaların korunabildiği bir platform oluşturduk.

Şu anda farklı eczanelerde kullanmaya başladık" dedi. Gündüz, cihaza bağlı ekranlardan, sıra numarası almanın dışında kamu spotu ve bilgilendirmenin de yapılabildiğini vurgulayarak, "Şu anda minimum düzeyde hasta teması ile işlemler gerçekleşebilmekte" diye konuştu.