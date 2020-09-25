Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Eczanelere sıramatik

    Ordulu girişimci Fatih , Covid- 19 tedbirlerine yönelik sosyal mesafeyi korumak, temas ve bulaş riskini azaltmak amacıyla 'temassız sıramatik' cihazı tasarladı. Gündüz eczane önlerinde kullanabilecek cihazın, reçeteli ve reçetesiz iki ayrı butondan oluştuğunu belirtti.

    Eczanelere sıramatik

    Ordulu girişimci Fatih Gündüz, Covid- 19 tedbirlerine yönelik sosyal mesafeyi korumak, temas ve bulaş riskini azaltmak amacıyla 'temassız sıramatik' cihazı tasarladı.

    Eczane önlerinde kullanabilecek cihazın, reçeteli ve reçetesiz iki ayrı butondan oluştuğunu belirten , "Uygulamayla eczanedeki kişiler ve hastaların korunabildiği bir platform oluşturduk.

    Şu anda farklı eczanelerde kullanmaya başladık" dedi. Gündüz, cihaza bağlı ekranlardan, sıra numarası almanın dışında kamu spotu ve bilgilendirmenin de yapılabildiğini vurgulayarak, "Şu anda minimum düzeyde hasta teması ile işlemler gerçekleşebilmekte" diye konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Eczanelere sıramatik
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri