Annelere 36.7 milyon TL hesapta! Doğum yardımı ödemeleri ne kadar? Doğum yardımına nasıl başvurulur?

Ülkemizde annelere pek çok destek var. Bunlardan biri de doğum yardımı. Çalışan-çalışmayan tüm annelere herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın doğum yardımı yapılıyor. Birinci çocuk için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme yapılıyor.
Uygulamanın başladığı günden bugüne 4.7 milyon anneye toplam 2.5 milyar lira doğum yardımı yapılırken, Eylül ayı ödemeleri de bugün itibariyle gerçekleştirilecek. 83 bin annenin hesabına, 36.7 milyon lira yatırıldı.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Doğum yardımı için başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından alınıyor. Memurlar kurumlarına başvuruyor.