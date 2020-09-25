Annelere 36.7 milyon TL hesapta! Doğum yardımı ödemeleri ne kadar? Doğum yardımına nasıl başvurulur?





Ülkemizde annelere pek çok destek var. Bunlardan biri de doğum yardımı. Çalışan-çalışmayan tüm annelere herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın doğum yardımı yapılıyor. Birinci çocuk için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme yapılıyor.