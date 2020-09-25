1.1 milyon esnafa kredi desteği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kredi kefalet kooperatiflerimiz kanalıyla sağlanan kredi 67 milyar liraya, bu sene 9 ayda da 35 milyar liraya ulaştı. Destek verdiğimiz esnaf sayımız da 1.1 milyonu aştı" dedi. 4. Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni'nde konuşan Pekcan, salgın sürecinde, devletin desteğiyle gerçekleşen söz konusu finansmanın pek çok işletme, esnaf ve girişimci için önemli bir kolaylık sağladığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"15 Temmuz itibarıyla başvurularını almaya başladığımız, yüzde 75'e kadar hibe destek imkanı sunan Kooperatifçilik Destek Programımızda (KOOP-DES) önceliği kadın kooperatiflerimize verdik. İlk değerlendirmelerimiz sonucunda 11 ilimizden 54 kadın kooperatifimizin projelerini desteklemiş bulunuyoruz. Özellikle kadın eli değen bu projelerden çok şey beklediğimizi belirtmek isterim. KOOP-DES Programı'na başvurular devam ediyor."