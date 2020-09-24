Son dakika: Bakan açıkladı! 83 bin anneye 36.7 milyon TL'lik doğum yardımı ödemesi yarın başlıyor!

Doğum yardımı için başvuran annelerin, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştirildiğini hatırlatan Selçuk, Eylül ayına ilişkin doğum yardımı uygulaması kapsamında yarın itibariyle 83 bin annenin hesabına toplamda 36,7 milyon TL yatıracaklarını belirtti.