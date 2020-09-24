Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan faiz kararı açıklaması geldi. Piyasaların günlerdir beklediği açıklamanın ardından gözler döviz kurlarına çevrildi. Politika faizinde yükseliş kararı alındı ve canlı Dolar Euro kurları merak edilmeye başlandı. Peki, faiz kararı sonrası Dolar Euro ne kadar oldu? Canlı Dolar/TL ve Euro/TL araştırılıyor. İşte, dolar ne kadar oldu ve euro ne kadar oldu sorularının cevapları!
CANLI DOLAR FİYATI!
Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan arttırdı. Kararın ardından dolar/TL kuru 7,56 seviyelerine çekildi.
Kararın öncesi güne rekorla başlayan dolar kuru, 7,71 TL'yi görmüştü.
CANLI EURO FİYATI!
PİYASALARDA GÜN ORTASI!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kazanarak 1.102,98 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,33 puan değer kazandı.
Dün 1.102,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 4,78 puan ve yüzde 0,43 azalarak 1.097,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.097,01, en yüksek 1.104,43 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 0,37 ve teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 42'si yükseldi, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Kardemir (D), Adese Alışveriş Merkezleri, Doğan Holding ve Garanti Bankası oldu.
REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), eylülde bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 105,3 seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.
Buna göre, RKGE, eylülde bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 105,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 0,5 puan yükselerek 105,7'ye ulaştı.
Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti. İhracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü.
Mevcut toplam siparişlerin ve mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam etti.
DÜNYADA DOLAR GÜÇLENDİ!
Doların başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert para birimleri karşısında güç kazanmasıyla, başta altın olmak üzere tüm değerli metallerin fiyatları düştü.
Altının ons fiyatı 1,950 doların üzerinden sert düşüşle 1,880 dolara kadar geriledikten sonra hafif toparlanarak 1,907 dolara dönerken, gümüşün ons fiyatı da 26-27 dolar aralığından 24 dolar düzayine geriledi.
Covid-19 vakalarında artışla, başta havayolu taşımacılığı olmak üzere, birçok endüstriyel faaliyetindeki olumsuzlukların artacağına ilişkin kaygılarla petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor.
Petrol piyasalarını olumsuz etkileyen gelişmelerden birisi de, Almanya merkezli havacılık şirketi Lufthansa'nın, hava taşımacılığında düşen talep nedeniyle, sekiz A380 ve 10 adet de A340-600 model uçağı çıkartarak filosunu küçülteceğini açıklaması oldu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagard yaptığı açıklamada, Covid-19'un neden olduğu krizden çıkışın, ülkelerin virüsün yayılmasını engellemede gösterecekleri başarılara bağlı olduğunu vurguladı.